الركابي يفند الشائعات ويؤكد: المالكي بصحة جيدة

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المكتب هشام الركابي في بيان ورد لـ الخليج 365، "لوحظ في الآونة الأخيرة محاولات كثيرة لتضليل الرأي العام عبر ترويج شائعات كاذبة عن صحة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وأكد الركابي، أن "المالكي بخير ويتمتع بصحة جيدة".

وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية أنباء عن تدهور الحالة الصحية لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

