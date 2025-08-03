اخبار العالم / اخبار العراق

الأعرجي: ماضون بالعمل على إعادة المخطوفين والمهجرين من الأيزيديين

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "جريمة الإبادة الجماعية بحق الأيزيديين محطة ألم لا يمكن نسيانها، لقد ارتكب داعش الإرهابي بحقهم واحدة من أبشع الجرائم التي مازالت آثارها ماثلة تؤرخ للأجيال حقبة صعبة علينا أن نقف عندها بعدما تم تحرير مدننا العزيزة".

وأضاف الأعرجي، أن "الحكومة العراقية ماضية بالعمل على إعادة من نزح وهجر واسترداد من خُطف وفق خطط أمنية مستمرة تعيد أبناءنا من الأيزيديين إلى مناطقهم معززين في وطنهم مكرمين بين أهلهم".
