انت الان تتابع خبر جمع 100 توقيع نيابي لمنع ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة علي الساعدي في بيان ورد لـ الخليج 365، "تم استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه وأكثر من 100 عضو في مجلس النواب، على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية بإلغاء نص المادة (9/ثالثاً) لمنع ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي".



وأضاف الساعدي، "وسيُطرح لتشريعه وقراءته والتصويت عليه تحت قبة البرلمان، إنصافاً للمستحقين ولإعادة دور العراق الخارجي إلى نصابه".