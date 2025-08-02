انت الان تتابع خبر رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا يخص "فيديو الهدية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أن "المواد المُهداة هي من إنتاج معمل وطني في محافظة حلبجة الشهيدة، وقد جرى اختيارها بعناية في إطار دعم وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، ولا سيما المنتجات النباتية التي تُعد مصدر فخر لما تنتجه أرض العراق المعطاء".

ولفت التوضيح أن "اختيار هذا النوع من الهدايا يُجسّد التزام رئيس الجمهورية بدعم المنتج الوطني، وتقديم رسائل ذات طابع رمزي ، تعزز ثقافة العمل والإنتاج والاعتماد على الذات، بعيدًا عن مظاهر التكلّف أو الهدايا البروتوكولية المكلفة التي تُرهق المال العام دون مبرر".

وتابع "كما أن اختيار هذه الهدايا الطبيعية ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية، وليس الهدايا التي قد تُفهم على أنها رموز للعنف أو القوة، كالمسدسات أو ما شابه، والتي لا تنسجم مع رسائل الدولة المدنية التي تقوم على السلم والاحترام المتبادل"، مردفا "يؤمن فخامته بأن الهدايا يجب أن لا تعكس تبني ثقافة العنف، وهي تشجيع لا استعراض، وتؤكد دعم رئاسة الجمهورية للانتاج المحلي كونه مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع، وفي مقدمتهم المؤسسات العليا للدولة".