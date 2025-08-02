انت الان تتابع خبر حسين والأعرجي يؤكدان أهمية تحييد العراق عن التهديدات الخارجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث عدد من القضايا المتعلقة بأمن البلاد، حيث استعرض الأعرجي تفاصيل زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان، على رأس وفد تحقيق مختص، للتحقيق في الهجمات التي استهدفت الحقول النفطية خلال الفترة الماضية".

وأكد وزير الخارجية على "ضرورة الوصول إلى الحقائق وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات"، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأمن القومي للطاقة.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكدا أهمية تحييد العراق عن التهديدات الخارجية، والعمل على تعزيز استقراره وسيادته.