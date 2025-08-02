اخبار العالم / اخبار العراق

مجلس النواب يؤجل جلسته وتوجيه بقطع "مليون" عن المتغيبين

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "مجلس النواب اجل انعقاد جلسته".

وبحسب إعلام البرلمان، فإن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وجه بنشر اسماء اعضاء المجلس المتغيبين عن جلسة هذا اليوم واتخاذ الاجراءات بقطع مبلغ ( مليون دينار ) من رواتبهم".
