السامرائي بالذكرى الـ42 لجريمة الانفال: سيظلّ صداها شاهداً على بشاعة الظلم

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إنه "تحلّ الذكرى الثانية والأربعون لحملات الأنفال الإجرامية التي استهدفت أبناء الأُسر البارزانية الكريمة، وأودت بحياة آلاف الشيوخ والنساء والأطفال والشباب في جريمة سيظلّ صداها شاهداً على بشاعة الظلم".



وتابع: "بهذه الذكرى المؤلمة نؤكد على أهمية ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وأن الحق باقٍ مهما طال أمد الباطل، مجددين تضامننا مع الإخوة البارزانيين جميعاً، ومستذكرين دور تضحياتهم في بناء الدولة وتحقيق الديمقراطية".

