نائب رئيس البرلمان من سويسرا: السلاح المنفلت لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الداخلي

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد الله في كلمة له من مقر الأمم المتحدة في جنيف وتلقتها الخليج 365، انه "على الرغم من سعي الحكومة العراقية لبسط الأمن والإستقرار، لا يزال السلاح المنفلت والجماعات المسلحة يشكلان تهديداً حقيقيا للأمن الداخلي والسلم المجتمعي".

وأضاف "شهدنا في الآونة الأخيرة هجمات إرهابية خطيرة باستخدام مسيّرات مفخخة تجاوز عددها عشرات مسيرة مفخخة، استهدفت البنى التحتية والمنشآت النفطية في اقليم كردستان العراق، مما تسبب بتعطيل الإنتاج في عدد من الحقول النفطية وأثر ذلك بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المنطقة".

وطالب بـ"مساعدة المجتمع الدولي للوقوف مع العراق في مواجهة التحديات الأمنية"، مؤكدا "الحاجة إلى الدعم والمساندة لتخفيف من حدة التوتر والحفاظ على الاستقرار وعودة السلام إلى المنطقة".

ودعا إلى "إنشاء مسارات تنسيقية بين البرلمانات، لتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات المشتركة وتكريس الجهود والتعاون بين البرلمانات"، معربا عن امله "أن يكون هذا المؤتمر منصة لتعزيز هذا المسار وبداية حقيقية لعقد شراكات نوعية بين مؤسساتنا التشريعية".

