مشعان الجبوري ينفي وجود ابنه يزن ضمن قائمة السفراء

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في تغريدة على منصة "أكس"، إن "یزن مشعان الجبوري كان ضمن قائمة السفراء قبل ٥ سنوات وتصدر النتائج في الامتحان والمقابلة برئاسة وزير الخارجية، لكنه سحب ترشيحه عندما قررت أن أترك له مهمة تمثيل أهلنا وخدمتهم".



وأضاف الجبوري، أن "يزن ليس ضمن الأسماء التي صوّت عليها مجلس الوزراء ووصلت للبرلمان وما يُتداول الآن محض أكاذيب وافتراءات رخيصة".