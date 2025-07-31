انت الان تتابع خبر المفوضية تمدد فترة التقديم على العمل موظف اقتراع إلى 5 آب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر مجلس المفوضين
اولاً : تمديد التقديم للعمل كموظفي اقتراع لغاية ۲۰۲٥/٨/٥ وحسب ما جاء في محضر اللجنة المركزية لاختيار موظفي الاقتراع بالعدد (ل.م.ق/٢٧) في ٢٠٢٥/٧/٣١ مرفق مذكرة مكتب رئيس الادارة الانتخابية بالعدد (رأ/١٥٩٠) فــــــي .٢٠٢٥/٧/٣١
ثانياً : تكليف الادارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.
ثالثاً : ينشر القرار في الموقع الالكتروني للمفوضية.
وصدر القرار بالاجماع في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١