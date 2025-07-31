الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

المفوضية تمدد فترة التقديم على العمل موظف اقتراع إلى 5 آب

0 نشر
0 تبليغ

المفوضية تمدد فترة التقديم على العمل موظف اقتراع إلى 5 آب

انت الان تتابع خبر المفوضية تمدد فترة التقديم على العمل موظف اقتراع إلى 5 آب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قرر مجلس المفوضين
اولاً : تمديد التقديم للعمل كموظفي اقتراع لغاية ۲۰۲٥/٨/٥ وحسب ما جاء في محضر اللجنة المركزية لاختيار موظفي الاقتراع بالعدد (ل.م.ق/٢٧) في ٢٠٢٥/٧/٣١ مرفق مذكرة مكتب رئيس الادارة الانتخابية بالعدد (رأ/١٥٩٠) فــــــي .٢٠٢٥/٧/٣١

ثانياً : تكليف الادارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.

ثالثاً : ينشر القرار في الموقع الالكتروني للمفوضية.

وصدر القرار بالاجماع في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا