انت الان تتابع خبر العراق يمنع هبوط بعض الطائرات الإيرانية لأسباب امنية.. ثم يتراجع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل الاعلام ان أسطول البلاد الجوي بأكمله، بما في ذلك الطائرات الروسية والقديمة، كان يعمل على خط إيران-العراق خلال زيارة الأربعين سنويًا، ومع ذلك، هذا العام، ولأسباب تتعلق بالسلامة، وافقت هيئة الطيران المدني العراقية في البداية على السماح لنوع واحد فقط من طائرات الأسطول الجوي الإيراني بالهبوط، ومع ذلك، وبعد حضور خبراء عراقيين وفحصهم لصيانة الطائرات وقوائم التحقق الخاصة بها، والتشاور مع مختلف الجهات، سُمح للطائرات الإيرانية بالهبوط.



ونقلت وسائل الاعلام عن رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية حسين بورفرزانه، قوله انه "بعد مشاورات واجتماعات متعددة مع الجانب العراقي، عُرضت وثائق وأدلة تتعلق بإصلاح وصيانة الطائرات الإيرانية، كما دعونا خبراء عراقيين للاطلاع على هذه العملية، وفي النهاية، وافقت هيئة الطيران المدني العراقية على السماح للطائرات الإيرانية بالهبوط".

وأوضح انه: "نظرًا للطلب المتزايد على تذاكر الأربعين، يُفعّل أسطول الخطوط الجوية بأكمله على هذا المسار سنويًا في الأيام التي تسبق الأربعين، بينما في أيام أخرى، لا تعمل سوى طائرات خاصة قليلة على هذا المسار. هذا العام، قبلت هيئة الطيران المدني العراقية في البداية نوعين فقط من أصل سبعة أنواع من أسطول الخطوط الجوية الإيرانية، ولكن في النهاية، تمكنا من إرضاء الجانب العراقي بتقديم وثائق وإثباتات على الالتزام بإجراءات السلامة ومعايير الطيران."