انت الان تتابع خبر البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة السبت المقبل (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء جدول أعمال الجلسة كالتالي:

اولاً : التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة ٢٠٠٦. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين)، (۲) مادة).



ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية . (لجنة العلاقات الخارجية)، (۲) مادة).

ثالثاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ٢٠٢٠ . (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)، (۱۸) مادة).

رابعاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة. (لجنة الكهرباء والطاقة)، (۲۳) مادة). خامساً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. لجنة حقوق الانسان) (۱۷) مادة).

سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية. (لجنة الامن والدفاع)، (۲۹) مادة). سابعاً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ۲۰١٣ . لجنة الامن والدفاع، ا ع، اللجنة القانونية).

ثامناً: تقرير ومناقشة القراءة) (الثانية مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة الصحة والبيئة).

تاسعاً: تقرير ومناقشة القراءة) (الثانية) مقترح قانون حماية وتحسين البيئة. (لجنة الصحة والبيئة).