البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة السبت المقبل (صورة)

البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة السبت المقبل (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - وجاء جدول أعمال الجلسة كالتالي:

اولاً : التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة ٢٠٠٦. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين)، (۲) مادة).


ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية . (لجنة العلاقات الخارجية)، (۲) مادة).

ثالثاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ٢٠٢٠ . (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)، (۱۸) مادة).

رابعاً: التصويت على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة. (لجنة الكهرباء والطاقة)، (۲۳) مادة). خامساً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. لجنة حقوق الانسان) (۱۷) مادة).

سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية. (لجنة الامن والدفاع)، (۲۹) مادة). سابعاً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ۲۰١٣ . لجنة الامن والدفاع، ا ع، اللجنة القانونية).

ثامناً: تقرير ومناقشة القراءة) (الثانية مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة الصحة والبيئة).

تاسعاً: تقرير ومناقشة القراءة) (الثانية) مقترح قانون حماية وتحسين البيئة. (لجنة الصحة والبيئة).

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

