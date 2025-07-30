انت الان تتابع خبر الجبوري بشأن الحديث عن دخول السلاح للمنطقة الغربية: معلومة غير دقيقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وأضاف "ايران غير قادرة على تهريب السلاح الى سوريا"، مشيرا الى أن "قانون تسليح العشائر السنية اقر في أيام القتال مع داعش".

ولفت الجبوري الى أن "التغيير الديموغرافي امر واقع وحذرت منه"، مضيفا "مجموعات مسلحة تستولي على الأراضي الزراعية بحجة الاستثمار".

وكشف أن "وزير الزراعة الغى عقدي في مخالفة صريحة للقانون"، معتبرا أن "السيطرة على الأراضي متعلقة بالفساد ولا علاقة لها بالطائفية، وفاسدون سنة يشاركون الفصائل في السيطرة على الأراضي".