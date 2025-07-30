انت الان تتابع خبر السوداني يطمأن على صحة نوري المالكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، مساء اليوم، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي زار المالكي للاطمئنان على صحته بعد الفحوصات الطبية التي أجراها امس الثلاثاء ".

وعبّر السوداني خلال اللقاء "عن تمنياته الصادقة بدوام الصحة والعافية للمالكي"، مشيدًا "بعطائه الوطني ودوره في ترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد".

من جانبه، ثمّن المالكي هذه الزيارة الأخوية، معبّرًا عن شكره لكل من تواصل وعبّر عن مشاعره الطيبة.

