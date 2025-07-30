انت الان تتابع خبر مستشاره يطمئن: المالكي بخير واستقبل كبار المسؤولين بعد تعافيه من وعكة صحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح الموسوي في تغريدة تابعتنها الخليج 365، "نحمد الله ونشكره على سلامة صمّام أمان الدولة وحاميها الحاج نوري المالكي، ونود أن نطمئن جماهيرنا المخلصة بتعافي الزعيم".



وأضاف، "استقبل منذ خروجه من المستشفى وحتى الآن عدداً من القيادات والشخصيات السياسية، وكان في مقدمة زوّاره رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، إلى جانب عدد من الوزراء والقيادات النيابية.