العراق والأمم المتحدة يؤكدان أهمية تسوية سياسية في سوريا

بغداد - ياسين صفوان - وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات بين العراق والأمم المتحدة، وآفاق التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الدور الحيوي الذي اضطلعت به المنظمة الدولية في دعم العراق خلال السنوات الماضية، ولا سيما في مجالي الاستقرار وتعزيز العملية السياسية.

وأعرب حسين عن شكره للأمين العام على مشاركته في القمة العربية الأخيرة، مثمناً مواقفه الداعمة لقضايا المنطقة، وخاصة دعمه المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما نقل باسم الحكومة العراقية، تقدير العراق للأمين العام على مواقفه المبدئية والثابتة تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها.

وتناول اللقاء ايضاً موضوع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، حيث جرى بحث ومتابعة الإجراءات المتعلقة بإنهاء عمل البعثة بحلول نهاية العام الحالي، وفقاً للخطط المتفق عليها مع الأمم المتحدة، وبما ينسجم مع تطور الأوضاع الإيجابية في العراق.

كذلك ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، مع تركيز خاص على الملف السوري، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة سوريا واستقرارها، وتسهم في تعزيز أمن المنطقة ككل.