انت الان تتابع خبر تحالف العزم يوجه رسالة للسنة ويحذر من "نواب الغفلة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيسي في بيان ورد لـ الخليج 365: "لأننا رجال دولة نتعامل بحكمة مع الأحداث، انتظرنا يومين لعلنا نسمع صوتاً حكيماً من شركائنا في الوطن يرد على تصريح أحد نوابهم وأنه لا يمثل الرأي السياسي العام لهم بخصوص عدم ثقتهم أمنياً بالسنة، ولكننا للأسف لم نسمع ذلك من أحد".

وأضاف "أشكر ذلك النائب الذي عبر بكل وضوح عن حقيقة المشروع السياسي الذي يطبقه شركاؤنا بحقنا وكشف بوضوح حدود المشروع الوطني والشراكة الوطنية الحقيقية التي يؤمنون بها".

وتابع القيسي أن "تصريح ذلك النائب الذي لم ينتفض عليه أحد أو يرده أحد، كشف بكل صراحة عن الأسباب الموجبة لإقصاء أبنائنا عن جميع المؤسسات الأمنية والمناصب العليا والرتب الرفيعة، وإيقافها عند رتب محددة في الجيش والشرطة والمخابرات والأمن الوطني وبقية المؤسسات الأمنية الأخرى".

وأردف قائلاً: "نحيل تصريح ذلك النائب لجمهورنا المقاطع للانتخابات أو المتردد عنها الذي تقع عليه وحده مسؤولية استعادة الوزن والوجود السني في الدولة العراقية، وأدعوه للنفير نحو صناديق الانتخاب لاختيار ممثليهم القادرين على جعل الشركاء يحترمون شركاءهم".

وحذر "جمهورنا من انتخاب المتخاذلين أو الضعفاء أو نواب الغفلة الذي لا يُسمع لهم صوت طيلة مدة عملهم في مجلس النواب أو الذين يتخلون عن جمهورهم مقابل ثمن بخس".