انت الان تتابع خبر ألمانيا تشيد بـ"التعاطي الفعال" للحكومة العراقية مع الملفات الدولية ونجاحها بملف النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه، السفيرة الألمانية في بغداد كريستيانه هومان، بمناسبة انتهاء مهام عملها سفيرة لبلادها في العراق. وشهد اللقاء، بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات.وأكد الأعرجي، أن الحكومة العراقية تضع الأولوية لتعظيم موارد الدولة والاستثمار وإقامة شراكات منتجة مع الدول الصديقة.

بدورها أشادت السفيرة الألمانية، بدور الحكومة العراقية الفعال في التعاطي مع الملفات الدولية الحساسة، كما أثنت على تجربة الحكومة العراقية الناجحة في ملف إعادة النازحين العراقيين من شمال شرق سوريا.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد الجانبان أن ما يحصل في القطاع هو انتهاك لحقوق الإنسان وعلى المجتمع الدولي إنهاء معاناة الفلسطينيين وإيقاف الجرائم البشعة التي ترتكب بحق أبناء غزة.

