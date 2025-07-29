انت الان تتابع خبر مرسوم جمهوري بتعيين عطوان العطواني محافظاً جديدا لبغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة صادرة من رئاسة الجمهورية العراقية، أنه استناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (۷۳) من الدستور والبند (أولاً) من المادة (٢٦) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (۲۱) لسنة ۲۰۰٨ المعدل وبناءً على ما عرضه مجلس محافظة بغداد تقرر ما يلي:أولاً: يُعين السيد عطوان سيد حسن ثامر العطواني بمنصب محافظ بغداد.

ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.

ثالثاً: يُنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أدناه الوثائق: