رئيس الوزراء يتحدث عن الاسرائيلية المختطفة بالعراق: لا نتفاوض مع العصابات والخاطفين

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس وتابعتها الخليج 365، ان "الحكومة تبذل جهودا لتحرير الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة بالعراق"، مبينا ان "الحكومة لديها فريق مُكرّس للعثور عليها".
وأضاف "لا نتفاوض مع العصابات والخاطفين"، لافتا الى ان "فريقا يُجري مناقشات مع فصائل سياسية قد تُساعد في تحديد مكانها".
