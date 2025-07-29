انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء: منعنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيّرات من داخل العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس وتابعتها الخليج 365، "بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على إيران، وردّت الأخيرة بإطلاق صواريخ على تل أبيب، حاولت جماعات مسلحة في العراق إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل وقواعد عراقية تضم قوات أمريكية".

وأضاف ان "هذه العمليات أُحبطت 29 مرة من خلال عمليات أمنية للحكومة العراقية"، مشيرا الى ان "الحكومة (الإسرائيلية) كانت لديها - ولا تزال - سياسة توسيع نطاق الحرب في المنطقة. لذلك، حرصنا على عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق".

وتابع ان "الحكومة تواصلت أيضًا مع القادة في إيران لحثهم على التهدئة وإفساح المجال للحوار والعودة إلى المفاوضات".

