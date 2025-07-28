انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى، خلال اللقاء، "بحث الأوضاع الحالية في الأراضي المحتلة وفي قطاع غزة، واستمرار قوات الاحتلال في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع، والأوضاع الإنسانية الخطرة هناك".

وجدد السوداني "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتضامنه حكومةً وشعباً مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدواناً وحشيا أوغل في دمائهم، في ظل صمت المجتمع الدولي ووقوفه عاجزاً إزاء جرائم الكيان الصهيوني، وسياسة التجويع التي يذهب ضحيتها يومياً العشرات من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء"، مشيراً إلى جهود الحكومة العراقية المستمرة، ومبادراتها لإيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة، التي تتمادى قوات الاحتلال بعرقلة دخولها.

من جانبه، عبر السفير الفلسطيني عن شكره للحكومة العراقية، لمواقفها الداعمة لفلسطين، والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية، وجهودها في إطلاق المبادرات الرامية إلى مساعدة أهل غزة ووقف العدوان.