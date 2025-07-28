انت الان تتابع خبر المالكي لدرجال: ضرورة الارتقاء بمكانة الكرة العراقية دولياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال".
وأعرب المالكي عن دعمه "الكامل لجهود الاتحاد العراقي لكرة القدم في تطوير اللعبة والنهوض بواقعها"، مؤكداً "دعمه لمسيرة المنتخب الوطني وتطلعاته في الاستحقاقات المقبلة".
واستمع رئيس ائتلاف دولة القانون إلى عرضٍ مفصل قدّمه رئيس الاتحاد بشأن خطط العمل الحالية واستعدادات الاتحاد لإجراء الانتخابات المقبلة، مؤكداً أهمية "المضي قدماً بما يضمن الشفافية والنزاهة وتعزيز ثقة الجمهور الرياضي بمؤسساته".
وشدد المالكي "على أهمية الرياضة في بناء الشباب وتحقيق التلاحم الوطني"، داعياً إلى "تضافر الجهود للارتقاء بمكانة الكرة العراقية إقليمياً ودولياً".
