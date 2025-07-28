الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

الأعرجي من أربيل: هجمات المسيرات على كردستان تضر بسمعة العراق

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، "نحن اليوم في أربيل للحوار والتحقيق في الهجمات التي استهدفت الحقول النفطية في إقليم كردستان"، مشددا على ان "هذه الهجمات تسيء لسمعة العراق وتلحق ضرراً باقتصاده".

وشدد الأعرجي على "ضرورة محاسبة منفذي هذه الهجمات"، مؤكداً على "إدانة الحكومة العراقية لأي هجوم يقع سواء داخل إقليم كردستان أو خارجه".

وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع.

