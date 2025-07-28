انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يرفض استخدام السلاح خارج الرسمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للاطار، أن "الإطار التنسيقي عقد مساء اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الأمنية في بغداد، وأدان الاعتداء الذي حصل على إحدى مديريات الزراعة، عاداً الفعل خروجاً عن القانون وسياقات الدولة".

وأضاف البيان، أن "الإطار التنسيقي دعم كل الإجراءات القضائية والحكومية لبسط الأمن وإنفاذ القانون وحفظ هيبة الدولة".

ونقل البيان عن الاطار التنسيقي "رفضه لاستخدام السلاح خارج الإطار الرسمي"، مطالباً الجهات المعنية بـ"إجراء تحقيق شفاف ومفصل وفق الأطر القانونية ومعاقبة كل من يثبت تورطه".

ووقع اشتباك عند دائرة تابعة لوزارة الزراعة في جانب الكرخ من العاصمة، بين مجموعتين مختلفتين على خلفية خلاف على تسلُّم منصب إداري.