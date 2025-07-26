انت الان تتابع خبر ماذا سيبحث وزيرا خارجية سوريا وتركيا في العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مصادر سياسية ان "وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان، والسوري أسعد الشيباني، سيجريان زيارة رسمية مرتقبة إلى العراق لمناقشة جملة من الملفات أبرزها الأمني والسياسي والاقتصادي، إلا أن الملف الأمني سيحظى بالتركيز الأكبر".

واضافت ان "ابرز الملفات التي ستبحث هي ضبط الحدود والتنسيق الأمني والاستخباراتي بين كل من العراق وتركيا وسوريا لمواجهة التحديات، وكذلك ملف الاقتصاد والتبادل التجاري، إضافة إلى ملف المياه وما يعانيه العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة بسبب قلة الإيرادات".

