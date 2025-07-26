الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

زيدان: القضاء فعل جميع النصوص الرادعة لكل من يعتدي على المرأة

0 نشر
0 تبليغ

زيدان: القضاء فعل جميع النصوص الرادعة لكل من يعتدي على المرأة

انت الان تتابع خبر زيدان: القضاء فعل جميع النصوص الرادعة لكل من يعتدي على المرأة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، إن "القضاء يضع مناهضة العنف ضد المرأة في صدارة أولوياته"، مبينا انها "ليست شعاراً وإنما التزام شرعي وقانوني وإنساني".


وأضاف زيدان، أن "معالجة العنف ضد المرأة يتطلب تكاملاً بين جميع السلطات"، مشددا على ان "القضاء فعل جميع النصوص الرادعة لكل من يعتدي على المرأة".

ودعا زيدان، إلى "مراجعة القوانين التي تتضمن ثغرات تضعف حماية المرأة"، لافتا الى ان "القاضية العراقية أثبتت حرصها على تجسيد العدالة القانونية".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا