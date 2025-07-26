انت الان تتابع خبر زيدان: القضاء فعل جميع النصوص الرادعة لكل من يعتدي على المرأة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان في كلمة له خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، إن "القضاء يضع مناهضة العنف ضد المرأة في صدارة أولوياته"، مبينا انها "ليست شعاراً وإنما التزام شرعي وقانوني وإنساني".



وأضاف زيدان، أن "معالجة العنف ضد المرأة يتطلب تكاملاً بين جميع السلطات"، مشددا على ان "القضاء فعل جميع النصوص الرادعة لكل من يعتدي على المرأة".

ودعا زيدان، إلى "مراجعة القوانين التي تتضمن ثغرات تضعف حماية المرأة"، لافتا الى ان "القاضية العراقية أثبتت حرصها على تجسيد العدالة القانونية".

