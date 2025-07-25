انت الان تتابع خبر الاعلام والاتصالات تحث على دعم مشاركة المرأة بالانتخابات والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان، "استنادا الى الصلاحيات الخاصة بتنظيم قطاعات الاعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بموجب الامر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ، وتأكيدا على الدور المحوري المؤثر الذي تؤديه وسائل الاعلام في تشكيل الرأي العام وصياغة الوعي المجتمعي، وانسجاما مع رؤية الهيئة في تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لصالح التجربة الديمقراطية في العراق".



واضافت: "ندعوكم الى تكامل الادوار والتعاون المشترك لدعم دور المرأة وتعزيز حضورها ومكانتها في المجتمع وضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية وتقديم صورة زاهية ومسؤولة عن المرأة وتذليل العقبات التي تحول دون مشاركتها في المجالات كافة ولاسيما السياسية تزامنا مع قرب موعد الانتخابات العراقية".