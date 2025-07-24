انت الان تتابع خبر السّامرائي يترأس اجتماع لجنة قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السّامرائي خلال الاجتماع أن هذا القانون يمثل مشروعاً وطنياً كبيراً يعكس مكانة سامراء التاريخية والحضارية، ويضعها في موقعها المستحق على خريطة التنمية الثقافية والاقتصادية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز المشاريع المقررة، بما يسهم في دعم السياحة الدينية والثقافية وتعزيز التنمية المستدامة في المدينة، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.



كما جرى الاتفاق – بحسب البيان - على تكثيف التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات أمام مراحل التنفيذ، وتحديد الأولويات التي تنعكس بشكل مباشر على تطوير البنية التحتية والخدمات في سامراء، بما يتناسب مع عمقها التاريخي ودورها الحضاري.

