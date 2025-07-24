انت الان تتابع خبر السوداني: مشاريع البنى التحتية في البصرة هي الأساس الساند لمشاريع التنمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن " السوداني افتتح اليوم، الجسر المعلق على شط العرب الذي يربط بين الطريق السريع لمطار البصرة الدولي، والمدينة الرياضية بمحافظة البصرة، بطول 825 متراً".وأكد السوداني، على "مضي الحكومة في تنفيذ المشاريع الخدمية والحيوية في محافظة البصرة، واستكمال البنى التحتية، كونها تشكل الأساس الساند لمشاريع التنمية وخلق فرص العمل ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي".

وبحسب البيان، يبلغ ارتفاع الجسر المعلق عن سطح المياه 35 مترا من المنتصف للسماح للسفن بالعبور، فيما بلغت كلفته الكلية مع المقتربات 53 مليار دينار، وسيعالج مشكلة الازدحامات المرورية الحاصلة في مركز المحافظة، ويخفف الضغط على شبكات الطرق الداخلية، ويعزز الحركة التجارية مع دول الجوار، ويعد من الجسور الحيوية المهمة، كما سيكون من المعالم العمرانية والسياحية في البصرة.

