توجيهات عليا تخص طريق التنمية

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خاصاً بمشروع طريق التنمية، بحضور وزير النقل ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعدد من المديرين العامين والمستشارين، وممثل عن شركة (أوليفر وايمن) استشاري المشروع".

وأكد رئيس الوزراء "أهمية المشروع الكبيرة وأبعاده الجيوسياسية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية للعراق"، موجها "جميع الأطراف المعنية بالمشروع بإكمال جميع الأعمال الموكلة إليها، لإنجاز المرحل الأولى من طريق التنمية خلال الأشهر المقبلة".

واوعز إلى "وزارة التخطيط باستحداث مكون خاص بالاستحضارات المتعلقة بمشروع طريق التنمية، وتهيئة جميع مستلزماته".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بسير العمل في المفاصل الأساسية للمشروع التي تمثل تعارضات تؤثر في تقدم العمل، مثل المواقع الأثرية أو حقول الألغام، وما يتعلق باستملاك الأراضي العامة والخاصة، وكذلك مناقشة مستجدات العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، ومراجعة التقرير المالي والاقتصادي لاستشاري المشروع الذي أعدته شركة (أوليفر وايمن).

كما بحث الاجتماع المنفذ الأخير للطريق الذي يربط العراق بتركيا، حيث شكلت لجنة وزارية لتحديد المسار ونقطة العبور بالتنسيق مع إقليم كردستان.

