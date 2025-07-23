انت الان تتابع خبر مجلس محافظة بغداد يُلغي استجواب رئيسه عمار الحمداني (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء هذا الإلغاء، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن مكتب نائب رئيس مجلس محافظة بغداد، بعد سحب عدد من أعضاء المجلس لتواقيعهم التي كانت قد قدمت طلباً للاستجواب في وقت سابق.ويشير القرار إلى أن عدم تحقق العدد اللازم لاستمرار إجراءات الاستجواب قد حال دون المضي قدماً في الجلسة المخصصة لذلك.

الوثيقة ادناه: