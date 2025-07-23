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مجلس محافظة بغداد يُلغي استجواب رئيسه عمار الحمداني (وثيقة)

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مجلس محافظة بغداد يُلغي استجواب رئيسه عمار الحمداني (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - جاء هذا الإلغاء، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن مكتب نائب رئيس مجلس محافظة بغداد، بعد سحب عدد من أعضاء المجلس لتواقيعهم التي كانت قد قدمت طلباً للاستجواب في وقت سابق.

ويشير القرار إلى أن عدم تحقق العدد اللازم لاستمرار إجراءات الاستجواب قد حال دون المضي قدماً في الجلسة المخصصة لذلك.

الوثيقة ادناه:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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