انت الان تتابع خبر الزيدي منتقدا المطالبين بمحاسبة راس الهرم: تناسوا رأس الهرم بجريمة سبايكر وسقوط الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تدوينة على منصة (X) وتابعتها الخليج 365، "الاخوة في دولة القانون يطالبون بمحاسبة رأس الهرم في السلطة لأنه المسؤول الأول عن كل ما يجري وان كانت قضية جنائية".

وأضاف انهم "تناسوا ان رأس الهرم في جريمة سبايكر وسقوط الموصل وعشرات الحرائق والتفجيرات التي حدثت في زمن رئاستهم"، مشيرا الى ان "العدالة ليس لها وجهان بل المنافق هو من له وجهان".