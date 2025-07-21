انت الان تتابع خبر وفد إيراني يثمن موقف العراق من العدوان الاخير ويؤكد أهمية التنسيق لاستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وتطوراتها، وأبرز المواقف إزاء العدوان الصهيوني الأخير على الجمهورية الاسلامية الإيرانية، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق متمسك بموقفه الثابت والمبدئي في رفض العدوان، وقد قدّم الى الأمم المتحدة شكوى بهذا الشأن، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.وبيّن، استمرار الحكومة بالتواصل مع زعماء العالم والقوى الدولية والمجتمع الدولي، من أجل تدعيم الاستقرار الإقليمي، ومنع اتساع الصراع في المنطقة.

من جانبه نقل نبويان، تحيات الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإيراني الى السوداني، وتثمينهما لموقف العراق من العدوان، كما ثمن دور المرجعية العليا والحكومة في رفض العدوان وإدانته، مؤكدا العمل على تنسيق المواقف من أجل استقرار المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية والإسلامية في التنمية المستدامة.

