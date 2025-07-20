انت الان تتابع خبر فاجعة الكوت: النائب يوسف الكلابي يكشف للسومرية معلومات "خطيرة" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكلابي في حديث لوسائل الاعلام بينها السومرية، أن "البرلمان مطالب بأن يكون على قدر المسؤولية تجاه الأرواح التي سقطت في الفاجعة"، منتقداً ما وصفه بـ"التراجع الشديد" في أداء المجلس بسبب "إدارة غير رصينة".وأشار الكلابي إلى تشكيل لجنة تحقيقية في واسط برئاسة الفريق صالح العامري لمتابعة الحادثة، مؤكداً أن نتائج التحقيق ستُعلن خلال الأيام المقبلة. كما لفت إلى

وفي تفصيل خطير، أوضح الكلابي أن محافظة واسط تضم ثلاث صهاريج أساسية للإطفاء، تم سحب إحداها إلى سوريا واثنتين إلى محافظة البصرة، ما ترك المحافظة دون أي صهريج، و"كل ذلك دون علم المحافظ"، على حد تعبيره.



وأكد الكلابي وجود "خيوط جنائية" يتم التحقيق فيها، مبيناً أن القضاء يؤدي دوره في هذا الجانب. وأضاف: "هناك تفاصيل لا يمكن الإفصاح عنها حالياً، وللأسف فإن الفاجعة استُغلت سياسياً وتم إشغال الشارع الواسطي بها".