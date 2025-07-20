انت الان تتابع خبر السوداني يناقش مع السفير البريطاني تعزيز العلاقات ووقف العدوان على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق.وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تنميتها بمختلف المجالات في ضوء اتفاقية التعاون السترايتجي التي وقعها السوداني أثناء زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن مطلع العام الحالي، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

وشهد اللقاء التأكيد على استمرار التنسيق المشترك، لاسيما في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، وضرورة تعزيز المواقف والجهود مع الأطراف الإقليمية والدولية، لتثبيت التهدئة وإيقاف العدوان المستمر على قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات لأهله المحاصرين، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وفقا للبيان.

