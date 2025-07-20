انت الان تتابع خبر بدء استضافة وزيرة المالية داخل اللجنة المالية النيابية (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تأتي هذه الاستضافة بناءً على المادة (77/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2023، لمناقشة عدد من المحاور الهامة المتعلقة بالملفات المالية للدولة.محاور الاستضافة:تتركز المناقشات على المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاستضافة، والتي تشمل:أولاً: محاور نتائج تنفيذ برنامج الحكومة لوزارة المالية، ويخص:

ثانياً: محاور تنفيذ موازنة سنوات (2023 - 2024 - 2025)، وتتضمن:

حجم الإيرادات المتحققة فعلياً (النفطية وغير النفطية).

إجمالي النفقات المصروفة فعلياً (الجارية والاستثمارية) لكافة وحدات الإنفاق.

إجمالي المبالغ المحولة فعلياً (الجارية والاستثمارية) لكافة وحدات الإنفاق.

إجمالي القروض المستلمة (داخلية وخارجية) لسد العجز المالي.

حجم الضمانات السيادية وغير السيادية الممنوحة.



ثالثاً: محاور إعداد جدول موازنة سنة 2025، وتشمل:

أسس وقواعد ومعايير إعدادها.

أسباب تأخر إنجازها وإرسالها إلى مجلس النواب، مع التقدير.