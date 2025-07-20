انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد انفتاح الحكومة على الشراكات المثمرة والمنتجة مع ألمانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل اليوم سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق كريستيانه هومان، بمناسبة انتهاء مهامّ عملها، وعبّر السوداني، خلال اللقاء، عن تقديره لجهود السفيرة الألمانية خلال مدّة تمثيل بلادها لدى العراق، وأهمية تفعيل اللجنة العراقية الألمانية المشتركة".وأكد السوداني على "انفتاح الحكومة على الشراكات المثمرة والمنتجة مع ألمانيا، وعموم دول الاتحاد الأوروبي، كما أثنى على الدور الذي تقوم به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التنمية الألماني، في تعزيز الفرص الاقتصادية المشتركة".

من جانبها، عبّرت السفيرة هومان عن "تقديرها لمواقف الحكومة العراقية، ونجاحها في إبعاد العراق عن الصراعات التي تدور في المنطقة، فضلاً عن تقدم العمل في تنفيذ مذكرات التفاهم المشتركة، ورغبة بلادها بتعزيز التعاون، وتطوير مشاركة الشركات الألمانية في جهود الإعمار، والنهضة التنموية المتسارعة التي يشهدها البلد".

