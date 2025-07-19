انت الان تتابع خبر بابا الفاتيكان يعزي بضحايا حريق الكوت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان في برقية تعزية، أن "الأب الأقدس يوكِل أرواح الضحايا إلى رحمة الله المحبة، ويقدّم صلواته من أجل فرق الطوارئ التي تواصل تقديم المساعدة".

وأضاف أن البابا "يتضرّع من أجل نيل الجميع بركات الله الإلهية بالقوة والعزاء والسلام."

وأسفر الحريق الذي اندلع في مركز تسوق في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، لوفاة 61 شخصاً وإصابة العشرات وبينهم عائلات كاملة.

