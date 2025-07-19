انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات: استبعاد مرشحين ذكور لإفساح المجال أمام مشاركة النساء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية الانتخابات، عماد جميل، للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365 إن "عملية التدقيق مستمرة بالنسبة لمرشحي القوائم الانتخابية ضمن التحالفات، وذلك حتى نهاية شهر تموز"، مشيراً إلى "استبعاد 46 مرشحاً حتى الآن، بسبب فقدان أحزابهم الشروط المطلوبة لقبول ترشيحهم ضمن القوائم الانتخابية، وعدم استكمالهم لمتطلبات الترشيح".

وأضاف أن "نظام تسجيل المرشحين رقم 3 لسنة 2005، في المادة (2) أولاً – ت، والمتعلق بالقائمة المفتوحة، ينص على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من عدد المرشحين لحملة شهادات الدبلوم أو الشهادات الإعدادية وما يعادلها".

ولفت إلى أنه "بناءً على ذلك، فإن وجود 11 مرشحاً من حملة الشهادات الإعدادية يؤثر على هذه النسبة، ولهذا تم استبدالهم بمرشحين من حملة شهادة البكالوريوس".

وتابع "فيما يخص تمثيل النساء ضمن القوائم المفتوحة، يجب أن لا تقل نسبتهن عن 25% من عدد المرشحين، ولذلك تم استبدال ثلاثة مرشحين من الرجال لضمان تحقيق هذه النسبة ضمن القائمة".

