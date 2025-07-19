انت الان تتابع خبر المفوضية تعلن استبعاد 46 مرشحا من الانتخابات حتى الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل لوكالة الخليج 365، ان "عملية تدقيق المرشحين مازالت مستمرة الى نهاية تموز"، مبينا انه "تم حتى الان استبعاد 46 مرشحا بفقدان الحزب شروط قبول ترشيحهم ضمن القوائم الانتخابية ولعدم استكمال متطلبات الترشيح".

وأضاف انه "في نظام تسجيل المرشحين رقم 3 لسنة 2005 المادة 2 أولا/ ت، للقائمة المفتوحة تخصيص ما لا يزيد عن 20 بالمئة من عدد المرشحين من حملة الشهادات الدبلوم والاعدادية او ما يعادلها،

وبذلك وجد ان هناك 11 مرشحا من حملة الشهادات الاعدادية يؤثرون على هذه النسبة وتم استبدالهم بحملة شهادة البكالوريوس".

وتابع "بالنسبة للنساء داخل القوائم المفتوحة فانه لابد ان تكون 25 بالمئة من المرشحين، وكذلك تم استبدال 3 مرشحين من الرجال".