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حققوا الاكتفاء الذاتي.. المالكي يدعو الى دفع المستحقات المالية للفلاحين

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حققوا الاكتفاء الذاتي.. المالكي يدعو الى دفع المستحقات المالية للفلاحين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في تدوينة على منصة (X) تابعتها الخليج 365، ان "الفلاحين والمزارعين يواجهون في هذه الايام، ظروفا صعبة بسبب شحة الموارد المائية من جهة، وتأخر تسديد مستحقاتهم المالية لمحصولي الحنطة والشعير من جهة أخرى".
وأضاف "نتطلع الى قيام الحكومة بالاسراع بدفع المستحقات المالية لهذه الشريحة الاجتماعية الكريمة باسرع وقت ممکن باعتباره اولا مقدما على باقي انواع الانفاق الحكومي، وثانيا لكون الفلاحين والمزارعين الذين نعتز ونفتخر بجهودهم المباركة، قد تمكنوا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، وبما ساعد في تحقيق الامن الغذائي للشعب العراقي العزيز".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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