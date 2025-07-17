انت الان تتابع خبر كتلة الاعمار والتنمية: ضرورة مشاركة التيار الصدري بالانتخابات.. هذا ما نتفق عليه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسلماوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "كتلة الاعمار منضوية تحت مضلة الإطار التنسيقي وما بعد الانتخابات ستكون هنالك تحالفات أوسع"، منوهاً بانه "لا حاجة لوجود حكومة طوارئ والعراق يتمتع باستقرار أمنى كبير وله علاقات طيبة مع الدول".وتابع: "ان الكتلة لها مسارين الأول التشريعي لاستكمال القوانين المهمة والثاني التنفيذي لدعم الحكومة واسنادها في الاصلاحات واكمال المنجزات".

وأشار الى انه "من الضروري مشاركة جميع القوى بمن فيهم التيار الوطني الشيعي بالانتخابات ونتفق مع السيد الصدر بمفهوم الإصلاح، ونرحب بممثلين التيار والمرشحين في حال قرروا العودة".

واستطرد بالقول: "حماية سيادة العراق واجواءه يفترض من مسؤولية التحالف الدولي وفق الاتفاقية العراقية الامريكية وإذا استمرت اختراقات الكيان الصهيوني سنتخذ إجراءات أكثر حدة منها مراجعة الاتفاقية".

واكمل، أن "جذب الحكومة للاستثمارات الخارجية من شأنه ان يبقي العراق مستتب امنياً وليس من مصلحة أي دول زعزعة الامن في العراق".