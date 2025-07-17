انت الان تتابع خبر كتلة الاعمار والتنمية: ماضون بتشريع قانون الحشد رغم اعتراض بعض الكتل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسلماوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "انطلاق كتلة الاعمار والتنمية في اول يوم من بدء الفصل التشريعي الثاني جاء لمعالجة تعطل الجلسات وعدم تشريع القوانين، وأيضا حاجة الحكومة الحالية لدعم نيابي من اجل استكمال الإصلاحات".واضف، أنه "بإمكاننا ان نمضي خلال هذا الفصل التشريعي بقوانين مهمة من خلال الكتلة التي تم اعدادها والتي تعد الأكبر حيث وصلت الى 53 نائباً للأخذ بزمام الأمور والمبادرة".

واشار الى انه "ماضين في تشريع قانون الحشد الشعبي رغم اعتراض بعض الكتل لكن الأغلبية مع اقراره لوضع تراتبية وإعادة هيكلية هذه المؤسسة الأمنية العريقة".

ولفت الى ان "قانون التربية يستهدف شريحة مهمة ونعمل على انضاجه داخل البرلمان"، مؤكداً ان "كتلة الاعمار تدعم الحكومة في مسارها لتنفيذ المشاريع الخدمية وبنفس الوقت تراقب الدولة وفي حال حصول خلل يتم تأشيره".

وأكمل، أنه "لأول مرة يتم وضع 1 ترليون لدعم القطاع الخاص في الموازنة العراقية لكنه لم ينفذ بسبب انخفاض أسعار النفط وكانت الخطة البديلة هو الاعتماد او رفع الواردات غير النفطية".

وحمل المسلماوي رئاسة البرلمان وبعض القوى السياسية، "مسؤولية تعطيل الجلسات"، مبيناً أن "كتلة الاعمار والتنمية نجحت في اكمال النصاب في الجلستين السابقتين".