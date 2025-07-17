انت الان تتابع خبر رئيس حكومة إقليم كردستان يعلن عن تفاهم مع بغداد بشأن الرواتب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي بيان صادر عنه، رحب بارزاني بهذه الخطوة التي جاءت بعد "جهود وحوارات مستفيضة"، مؤكداً أن حكومة الإقليم أبدت "أقصى درجات المرونة" وحرصت على الإيفاء بجميع التزاماتها، سعياً للتخفيف من معاناة مواطني كردستان.وبناءً على هذا التفاهم، ينتظر بارزاني – بحسب البيان - من الحكومة الاتحادية "إرسال الرواتب والمستحقات المالية للإقليم".

كما أعرب عن بالغ امتنانه لأبناء شعب كردستان على "صبرهم وصمودهم في ظل الظروف القاسية"، وشكر جميع الشخصيات والجهات التي دعمت جهود حل مشكلة الرواتب.

وأضاف بارزاني: "نأمل أن تُفصل قضية الرواتب والمستحقات، باعتبارها حقوقاً مشروعة لشعب كوردستان، عن أي خلافات أو مشاكل سياسية، وأن تُحل جميع القضايا العالقة في إطار الدستور واحترام الاتفاقيات الموقعة".

في السياق ذاته، شدد رئيس الحكومة على "وجوب وضع حدّ للاعتداءات الإرهابية التي تطال إقليم كوردستان، ولا سيّما الحقول النفطية"، معرباً عن أمله في تعاون الحكومة الاتحادية للكشف عن "المخربين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم".