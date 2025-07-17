انت الان تتابع خبر توجيه جديد من السوداني بشأن "فاجعة الكوت" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجه السوداني، في سياق تعزيته، باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية حاسمة بحق المقصرين والمتسببين في هذه الفاجعة.



ويأتي هذا التوجيه في أعقاب إعلان مجلس الوزراء الحداد الرسمي لثلاثة أيام في عموم البلاد، وتأكيد الجهات الرسمية على فتح تحقيقات شاملة لكشف ملابسات الحادث وضمان عدم تكراره.