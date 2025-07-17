انت الان تتابع خبر "فاجعة الكوت".. مستشار رئيس مجلس النواب يطالب بالتحقيق ومحاسبة المقصرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدم الحسني "أصدق المواساة" لأهالي الضحايا، داعياً الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي بيانه، حمّل الحسني الجهات الرقابية والتنفيذية في المحافظة "المسؤولية الكاملة"، مطالباً إياها بـ"إجراء التحقيقات الشفافة والعاجلة ومحاسبة المقصرين". وشدد على أن "حماية أبناء شعبنا وسلامة عوائلنا الكريمة أولوية وطنية وأخلاقية قصوى ولن نتهاون فيها أبداً".



واختتم الحسني بيانه بالقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون".