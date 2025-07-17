انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يعقد جلسة "استثنائية" (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.ولم تُفصح المصادر الرسمية بعد عن أجندة الجلسة أو القرارات التي تم اتخاذها.

وتأتي هذا الجلسة عقب الحادث الأليم الذي هز الشارع العراقي في الكوت. ومن المتوقع أن تناقش الجلسة الإجراءات الفورية لتقديم الدعم للمتضررين، وتوجيه التحقيقات، وربما اتخاذ قرارات بشأن تعزيز إجراءات السلامة في المنشآت العامة والتجارية.