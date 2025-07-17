انت الان تتابع خبر العامري يعزي ويطالب بالإسراع في إنجاز التحقيق اللازم بفاجعة الكوت والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، "تابعنا بألم وقلق بالغين الأخبار المتوالية عن فاجعة الهايبر ماركت المؤلمة في مدينة الكوت العزيزة.. وإننا اذ نتقدم ببالغ العزاء والمواساة لعوائل الشهداء والمنكوبين".



وطالب العامري، الجهات المختصة بـ"الإسراع في إنجاز التحقيق اللازم، وتحديد الأطراف المقصرة وتحميلها المسؤولية، والشروع الفوري بتكثيف الإجراءات الجادة والسريعة في تحديد مدى صلاحية المرافق العامة والخاصة لدرء أي ضرر محتمل".