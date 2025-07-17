انت الان تتابع خبر 5 ملفات في لقاء رئيسي الوزراء والجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعبر الجانبان في مستهل اللقاء عن تضامنهما مع أسر ضحايا حادث الحريق المؤسف في مدينة الكوت، مع التأكيد على توفير المساعدة الكاملة لهم، والتقصي عن أسباب الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه".وأضافت الرئاسة، أن "اللقاء شهد مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية تعزيز التعاون بين جميع السلطات، وحل المسائل المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق وفقا للصيغ الدستورية والقانونية النافذة بشأن تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، وحل ملف رواتب موظفي الإقليم، فضلا عن بحث الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر لتكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة أبناء الشعب العراقي".

وتابعت الرئاسة، "كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرت إدانة قصف الكيان الصهيوني لمواقع في العاصمة السورية دمشق، بوصفه انتهاكا خطيرا لسيادة سوريا مع التأكيد على دعم الجهود الإقليمية والدولية لمنع اتساع الصراع وتجنيب المنطقة تداعيات الحرب، والعمل على إيقاف العدوان على قطاع غزة ولبنان وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع".

